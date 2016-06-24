Mayıs Ayında 966 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya’da Mayıs ayında 966 konutun satıldığı duyuruldu.

TÜİK açıklamasında daha sonra şu bilgilere yer verildi;

“Türkiye’de 2016 Mayıs ayında 114 800 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 oranında artarak 114 800 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 638 konut satışı ile en yüksek paya (%18,8) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 408 konut satışı (%9,9) ile Ankara, 6 697 konut satışı (%5,8) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları 2016 Mayıs ayında 35 423 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 oranında azalış göstererek 35 423 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 350 konut satışı ve %20,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %46,7 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 79 377 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 oranında artarak 79 377 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 288 konut satışı ve %18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66 oldu. Ankara 6 852 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 488 konut satışı ile Van izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 56 043 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 56 043 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %48,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 11 221 konut satışı ile en yüksek paya (%20) sahip olurken, İstanbul’u 4 395 konut satışı ile Van ve 4 343 konut satışı ile Ankara izledi.

İkinci el konut satışlarında 58 757 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalış göstererek 58_757 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 417 konut satışı ve %17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,1 oldu. Ankara 7 065 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 112 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2016 yılı Mayıs ayında 1 612 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 azalarak 1 612 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2016’da ilk sırayı 511 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 407 konut satışı ile Antalya, 118 konut satışı ile Bursa, 89 konut satışı ile Trabzon, 88 konut satışı ile Aydın ve 54 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 193 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 182 konut ile Kuveyt, 160 konut ile Suudi Arabistan, 125 konut ile Afganistan ve 121 konut ile Rusya Federasyonu izledi.”

Kaynak : Bülten