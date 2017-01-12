“Mayıs’ta Bu İşi Bitireceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un stoperi Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor’un iddialı bir takım olduğunu, kendisinin de iddialı olmayı sevdiğini ifade ederek, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan Özmen, “Benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Sonuçta yeni bir takım ve yeni bir arkadaş grubuna geldim. Hiç zorluk çekmedim” dedi.

“KAMP ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI İLK MAÇTA ALMAK İSTİYORUZ”

Özmen, takım olarak çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Arkadaşlarım ve hocalarım sağ olsunlar çok iyi bir şekilde beni karşıladılar. Bütün misafirperverliklerini gösterdiler. Şimdi geldik, Malatya’dayız. Önümüzde çok önemli bir maç var. Rakibimiz gibi görünen Sivasspor ile sahamızda karşılaşacağız. İnşallah kamptaki çalışmalarımızın karşılığını ilk hafta kendi sahamızda Sivasspor ile oynayacağımız karşılaşmada alacağız.”

Takımda savunma bölgesinde tatlı bir rekabetin olacağını ifade eden genç oyuncu, “Bu her zaman olması gereken bir durum. Bu en alt ligde oynayan takımda da olmalı, hele hele şampiyonluğa oynayan bir takımda mecbur olmalıdır. İddialı bir yere geldim. İddialı olmayı seviyorum. İnşallah hep beraber kim oynarsa oynasın hiç fark etmeksizin ben oynadığım zaman arkamdaki arkadaş, arkadaş oynadığı zaman ben bekleyen olarak birbirimize en iyi desteği verip, şampiyon olmak istiyoruz. Sonuçta tek hedef için, şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bunu hissettiğim ve buna inandığım için buradayım. Mayıs ayında bu işi bitireceğiz” diye konuştu.

“TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM”

Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını kaydederek, “Ligin ikinci yarısı kimin oynadığı ya da oynamadığı hiç önemli değil. Bu önemli olmamalı. Artık bunları kaldırabilecek profesyonellikteki insanlarız. Hocam görev verdiği taktirde bugün, yarın ya da 10’ncu hafta olsun hiç önemli değil, ben hazırım. Bir dakikada görev alsam, 90 dakikada görev alsam sorun değil. Oynamamazlık ya da performansımın altında oynamak bana hiçbir zaman yakışmaz. Aldığım her dakika için terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi