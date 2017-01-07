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Malatya Haber -

‘Mazide Kalan Manşetler’ Sergisi Açıldı

‘Mazide Kalan Manşetler’ Sergisi Açıldı
  • 07.01.2017
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Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde oluşturulan ‘Mazide Kalan Manşetler’ sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Park’ta düzenlenen sergiye Malatya’nın son yüzyılına dair önemli gelişmeler ve ilginç manşetler yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Sergiye Malatyalı gazetecilerin yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sergi hakkında bilgi veren Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, “Malatya’da ilk gazetenin hazırlandığı 1923 yılından günümüze kadar yayınlanan her gazete sayfasının kentin kültürel kimliğinin bir aynası olarak yakın tarihini belgeleyen önemli bir arşivdir. İşte bu önemli arşivden seçtiğim haber ve manşetleri bir araya getirerek sergiyi oluşturdum. Malatyalıları gülümsetecek, onları maziye götürecek gazete sayfalarını beğenilerine sunuyor, Malatyalıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

iha

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