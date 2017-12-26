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Final

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Malatya Haber -

MBB Erkeklerde 4. Kadınlarda 11. Sırada

MBB Erkeklerde 4. Kadınlarda 11. Sırada
  • 26.12.2017
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen Türkiye 1.Ligi 3.Etap müsabakaları, Ankara Mamak Spor Salonunda yapıldı.

  1.Lig’de hem kadın hem de erkeklerde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda 11, erkeklerde ise 4.sırada yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR ERKEKLERDE 12 GALİBİYET ALDI

  Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, Ankara’da gerçekleştirilen üçüncü etap müsabakalarında oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı.

  3 etap sonunda 15 karşılaşmaya çıkan Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, 12 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve 4.sırada yer aldı.

  Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımının 3.etapta aldığı sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Fenerbahçe VMTD-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Antalyaspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kocasinan Belediyespor: 3-2

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Spor İhtisas Gençlik Spor Kulübü: 3-0

BÜYÜKŞEHİR KADINLARDA 6 GALİBİYET ALDI

  Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı, Ankara’da gerçekleştirilen üçüncü etap müsabakalarında oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

  3 etap sonunda 15 karşılaşmaya çıkan Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı, 6 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak 21 puan topladı ve 11’nci sırada yer aldı.

  Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımının 3.etapta aldığı sonuçlar şöyle:

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (B): 2-3

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Batman Gençlik Spor: 1-3

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul BBSK (B): 2-3

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Masa Tenisi İhtisas: 3-1.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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