MBSK Genç Kızlar İçin Başvurdu

2018 Genç ve Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonalarında mücadele edecek takımlar belli oldu. Geçtiğimiz sezon hem genç hem de yıldız kızlarda şampiyonaya başvuran Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezonda sadece genç kızlara başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Genç ve Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonalarına başvurular tamamlandı. Genç kızlara 99, yıldız kızlara ise 81 başvuruda bulundu. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sadece Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’na katılmak için başvuru yaptı.

İLK MAÇ PAZAR GÜNÜ MALATYA’DA

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Diyarbekirspor ile Malatya’da karşılaşacak. Karşılaşma 3 Aralık Pazar günü 14.00’da Yeşiltepe 2 nolu sentetik sahada oynanacak.

Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenler Spor, Diyarbekirspor, Elazığ Bordo Atletik Spor, MAKAM Spor ile Şanlıurfa Gençlik ve Spor takımlarıyla aynı grupta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grubu ilk iki sırada tamamlayarak, 2. Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) organize ettiği Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig’inde 16 grupta, toplamda 98 takım mücadele edecek. Sezon sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar play-off turuna çıkmaya hak kazanacak. Play-off’lar bölgesel olarak 1-4, 5-8, 9-12, 13-16. grupların eşleşmeleri çerçevesinde belirlenecek. Play-off’ların birinci turunda grup birincileri grup ikincileri ile eşleşecek.

Yeni Malatya Gazetesi