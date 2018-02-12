MBSK Haftayı 2. Sırada Tamamladı

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 8.haftasını maç yapmadan geçirirken, 13 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grup’ta 8.hafta karşılaşmaları Pazar günü oynandı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, rakibi Elazığ Bordo Atletik Spor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı maç yapmadan tamamladı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Şanlıurfa Gençlik Spor, deplasmanda Diyarbekirspor’u 2-1 yenerek, puanını 18’e yükseltti ve zirvede yer aldı.

Ligin 8.haftasını maç yapmadan tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 13 puan ve gol averajıyla ikinci sırada yer alırken, haftayı puansız kapatan Diyarbekirspor, 13 puan ve gol averajıyla haftayı 3.sırada tamamladı.

Ligin 9.haftasında deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile karşılaşacak olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmandan galibiyetle dönerek, Play-off’a kalma adına avantajını korumak istiyor. Grup’ta oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan sarı siyahlılar, son 2 maçından alacağı puanlarla ilk ikide yer alıp, Play-off biletini kapmanın hesaplarını yapıyor.

Takım kaptanı Nilay Feyza Bağca, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, kalan son iki maçlarında istedikleri sonucu alıp, Play-off’a kalmak istediklerini söyledi.

Ligde 6 maçta 13 puan topladıklarını ve ikinci sırada yer aldıklarını anımsatan Bağca, “Bu sezon Play-off’a kalıp, 2.Lig hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sezona iyi başladık ve iyi gidiyoruz. İkinci yarının ilk haftasını maç yapmadan geçirdik. 9.haftada deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile zorlu ve önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu karşılaşmadan istediğimiz sonucu alıp, avantajımızı korumak istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi