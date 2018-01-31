MBSK İkinci Maçında Berabere

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası, ikinci maçında Maraşgücü Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı siyahlılar, puanını 4’e yükseltirken, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor-Maraşgücü Spor karşılaşmasından çıkacak sonucu beklemeye başladı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında 6.Grup olan Kahramanmaraş’ta ikinci maçını Maraşgücü Spor ile oynadı. Karşılaşmanın 2.dakikasında Selinay Çaybaşı’nın attığı golle 1-0 öne geçen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahadan 1-1 berabere ayrılarak, puanını 4’e yükseltti.

Adıyaman Beden Eğitim Öğretmenleri Spor’un gruptan çekilmesinin ardından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor-Maraşgücü Spor karşılaşmasından çıkacak sonucu beklemeye başladı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor’un kazanması ya da karşılaşmadan beraberlik çıkması durumunda grubu lider tamamlayıp, bir üst tura adını yazdıracak. Maraşgücü Spor’un galip gelmesi durumunda ise Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Maraşgücü Spor arasında bir karşılaşma daha oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi