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Malatya Haber -

MBSK Play-Off İçin Oynayacak

MBSK Play-Off İçin Oynayacak
  • 21.02.2018
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 Türkiye Kadınlar 3. Lig 9. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grubun son maçında sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor’u yenerek, Play-off’a kalmak istiyor.

  Grup’ta 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan ve haftayı üçüncü sırada tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübünü, ligin son haftasında alacağı galibiyet Play-off’a taşıyacak.

  3.Lig’de üst üste iki sezon Play-off oynayan ancak geçen sezon bu başarıdan uzak kalan sarı siyahlılar, bu sezon Play-off’a kalma hesapları yapıyor. Ligin son maçında 24 Şubat Cumartesi günü 14.00’da sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor’u konuk edecek olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu karşılaşmayı kazanarak, adını Play-off’a yazdırmak istiyor.

  Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün orta saha oyuncusu Burcu Çakır, takım olarak geçmiş yıllarda üst üste iki kez Play-off’a kaldıklarını anımsatarak, “Geçen sezon bu başarıdan uzak kaldık. Bu sezonda Play-off hedefiyle yola çıktık. İyi bir kadromuz var. İyi başladığımız sezonu, 3 puanla tamamlayarak adımızı Play-off’a yazdırmak istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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