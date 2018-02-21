MBSK Play-Off İçin Oynayacak

Türkiye Kadınlar 3. Lig 9. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grubun son maçında sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor’u yenerek, Play-off’a kalmak istiyor.

Grup’ta 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan ve haftayı üçüncü sırada tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübünü, ligin son haftasında alacağı galibiyet Play-off’a taşıyacak.

3.Lig’de üst üste iki sezon Play-off oynayan ancak geçen sezon bu başarıdan uzak kalan sarı siyahlılar, bu sezon Play-off’a kalma hesapları yapıyor. Ligin son maçında 24 Şubat Cumartesi günü 14.00’da sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor’u konuk edecek olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu karşılaşmayı kazanarak, adını Play-off’a yazdırmak istiyor.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün orta saha oyuncusu Burcu Çakır, takım olarak geçmiş yıllarda üst üste iki kez Play-off’a kaldıklarını anımsatarak, “Geçen sezon bu başarıdan uzak kaldık. Bu sezonda Play-off hedefiyle yola çıktık. İyi bir kadromuz var. İyi başladığımız sezonu, 3 puanla tamamlayarak adımızı Play-off’a yazdırmak istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi