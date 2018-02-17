MBSK Ş.Urfa’dan Puanla Dönüyor
Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 9.Grup’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda grubun lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Grubun 9.haftasında 9.grupta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile Malatya Bayanlar Spor Kulübü karşı karşıya geldi.
11 Nisan 1 nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Ahmet Uğur Sürmeli, Rızvan Sümer, Harun Şenoğlu hakem üçlüsü yönetti.
Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Ligde oynadığı 7.karşılaşma sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, puanını 14’e yükseltti.
Yeni Malatya Gazetesi
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