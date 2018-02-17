Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

MBSK Ş.Urfa’dan Puanla Dönüyor

MBSK Ş.Urfa’dan Puanla Dönüyor
  • 17.02.2018
  • 0

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 9.Grup’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda grubun lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Grubun 9.haftasında 9.grupta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile Malatya Bayanlar Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

11 Nisan 1 nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Ahmet Uğur Sürmeli, Rızvan Sümer, Harun Şenoğlu hakem üçlüsü yönetti.

Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ligde oynadığı 7.karşılaşma sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, puanını 14’e yükseltti.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."