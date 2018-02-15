MBSK Şanlıurfa Deplasmanına Gidiyor

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 9.haftasında deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile karşılaşacak.

Ligin 8.haftasını maç yapmadan geçen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grupta ilk iki sırada yer alma adına Şanlıurfa Gençlik Spor ile son derece kritik bir karşılaşma oynayacak. 13 puan ve gol averajıyla ikinci sırada yer alan sarı siyahlılar, Şanlıurfa Gençlik Spor deplasmanından 3 puanla dönerek, ilk ikide yer alıp, Play-off’a kalma adına avantajı korumak istiyor.

Diyarbekirspor’un Makamspor’a konuk olacağı haftada Şanlıurfa deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular, zorlu deplasmandan 3 puanla döneceklerine inanıyor.

Kulüp başkanı Doğan Çelebi, sezon başında Play-off’a kalma hedeflerinin olduğunu ifade ederek, “Sezona iyi başladık. Sıkıntılı bir süreçten geçerek, artık normal sezonun son iki haftasına geldik. 13 puanla ikinci sıradayız. Kalan son iki maçımızdan istediğimiz sonuçları alarak, Play-off’a kalmak istiyoruz” dedi.

Grupta iki final niteliğinde maç oynayacaklarına dikkat çeken Çelebi, “Ligin 8.haftasında maç yapmadık. Şuanda Şanlıurfa Gençlik Spor 18 puanla lider. Bizim ve Diyarbekirspor’un ise 13’er puanımız var. Kalan son iki maç final niteliği taşıyor. İlk final maçını deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile oynayacağız. Bu karşılaşmadan alacağımız puanlar bizim adımıza büyük önem taşıyor. Son hafta sahamızda Makamspor’u konuk edeceğiz. Biz her iki karşılaşmadan 6 puan alarak, Play-off’a kalmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var” diye konuştu.

Grup’ta 9.haftada Şanlıurfa Gençlik Spor ile Malatya Bayanlar Spor Kulübü 17 Şubat Cumartesi günü 11 Nisan 1 nolu sentetik sahada karşı karşıya gelecek. Mücadele 13.30’da başlayacak.

Yeni Malatya Gazetesi