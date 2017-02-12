MBŞT ‘Kız Kurusu Gül Hanım’ı Oynadı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından “Kız Kurusu Gül Hanım” adlı oyun, seyirciyle buluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş ile kalabalık vatandaş topluluğu, oyunu ilgiyle seyretti. Büyük beğeni toplayan oyun, Federico Garcia Lorca’nın eserinden tiyatroya uyarlandı. MABESEM Tiyatro Kursiyerlerinin MBŞT oyuncularıyla birlikte rol aldığı oyun büyük alkış aldı.
Gösterimin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, oyunculara çiçek takdim etti.
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