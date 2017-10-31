MYB Nihayet, İnönü Galibiyete Hasret

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 6.hafta geride kalırken, Malatya ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor’u 2-0 yenerek, iki haftalık aradan sonra galibiyetle tanıştı. İnönü Üniversitesispor ise deplasmanda Şanlıurfa ekibi 11 Nisan’a 2-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü.

Malatya temsilcilerinden Yeşilyurt Belediyespor sahasında Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor’u konuk etti. 3 haftalık galibiyet hasretini Şehit Kamil Belediyespor maçında sonlandırmak isteyen yeşil beyazlılar, Gaziantep ekibini yenerek, çıkış yakalama adına önemli bir 3 puan almış oldu. Yeşilyurt Belediyespor ligin 7. haftasında deplasmanda Elazığ Yolspor ile karşılaşacak.

Malatya’yı Yeşilyurt Belediyespor ile birlikte temsil eden bir diğer takım olan İnönü Üniveristesispor, deplasmanda ligde şampiyonluk iddiası olan Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan Spor’a konuk oldu. Deplasmanda puan ve puanlar için sahaya çıkan kırmızı beyazlılar, beklediği sonucu alamadı ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligde ikinci galibiyetini alarak, puanını 7’ye çıkarttı.

İnönü Üniversitesispor aldığı mağlubiyet sonrasında ligde altıncı hafta sonunda 5 puanla 11. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen ve bir an önce tekrardan 3. Lig’e çıkma hedefiyle sezona başlayan Dersimspor, yine grubun iddialı takımlardan Siverek Belediyespor’u sahasında konuk etti. Dersimspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak, lider Adıyaman 1954spor’u takibini sürdürdü.

Tunceli’nin bir diğer ekibi 62 Pertekspor üst üstte beklemediği puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 11 Nisan Spor ile 1-1 berabere kalan 62 Pertekspor, Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig’e geçtiğimiz sezon dahil olan ve grupta 3. lig tecrübesi yaşayan bir başka takım olan Kahramanmaraş temsilcisi 1920 Maraşspor, sahasında ligde zor bir süreçten geçen Elazığ Yolspor ile karşılaştı. Sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Maraş temsilcisi, sezona iyi başlayamasa da son haftalarda aldığı puanlarla üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

Grup’ta geride kalan 6 hafta sonunda lider Adıyaman 1954spor ile 62 Pertekspor, namağlup olarak yollarına devam etti. Adıyaman 1954 Spor, geride kalan 6 haftada 4 galibiyet,1 beraberlik; 62 Pertekspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Spor Toto BAL Ligi 2. Grubun 12. sırasında yer alan Kahramanmaraş temsilcisi Dumlupınarspor ve grubun son sırasında bulunan Elazığ Yolspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Grup’ta şuana kadar en çok golü 11 golle 11 Nisanspor kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi