“MDH Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oluyor”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya’mızın ikinci bir eğitim ve araştırma hastanesi oluyor. Malatya’daki devlet Hastanemizde eğitim ve araştırma hastanesi oluyor. Sayın bakanımız bunun talimatını geçen hafta bürokratlarına verdiler ve çalışma yapılıyor. İnşallah burada akademik kadrolarımızla Malatya merkezde ikinci bir eğitim ve araştırma hastanemiz olacak.” Dedi.

-Sağlık yatırımları konuşuldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’daki kurumlarını yatırımlarının görüşüldüğü toplantıya katıldı. Sağlık İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık İl Müdürü Muhammed Duran, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Vahap Boztepe, Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener, hastanelerin başhekim ve yöneticileri katıldılar.

-“İkinci bir eğitim ve araştırma hastanesi oluyor”

Mevcut Devlet Hastanesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olması için Sağlık Bakanlığının çalışmaları başlattığını açıklayan Çalık, “İnönü Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk defa karaciğer Nakil Enstitümüzü kurduk. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’ya 800 yataklı bir hastane kazandırdık. Bu hastanenin hep arzu ettiğimiz hadisesi Malatya’nın bir eğitim ve araştırma hastanesine kavuşmasıdır. Bugün bunu ilk kez burada açıklıyorum, Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın talimatı ile inşallah Malatya’mızın ikinci bir eğitim ve araştırma hastanesi oluyor. Malatya’daki devlet Hastanemizde eğitim ve araştırma hastanesi oluyor. Sayın bakanımız bunun talimatını geçen hafta bürokratlarına verdiler ve çalışma yapılıyor. İnşallah burada akademik kadrolarımızla Malatya merkezde ikinci bir eğitim ve araştırma hastanemiz olacak.” dedi.

-İlçelere hangi yatırımlar yapılacak?

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) kurulacağını açıklayan Çalık ilçelere yapılacak projeler hakkında şu bilgileri verdi; “Doğanyol’da bir sağlık ocağımız var. Bu sağlık ocağının ilçeye yeteri derecede hizmet vermediğini düşünerek İlçe Tipi Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni Doğanyollu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Doğanşehir en büyük ilçemiz olmasına rağmen oradaki mevcut hastanemizin yeterli olmadığını gördük ve yeni bir devlet hastanesini Doğanşehir’e kazandırılmasını sağladık. İnşallah 100 yataklı yeni bir hastanemizi Doğanşehir’e kazandırıyoruz. Bununla ilgili olarak ta sayın bakanımız bürokratlarına talimatlarını verdiler. Kuluncak ilçesine ise İlçe Tipi Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılması konusunda sayın bakanımızın talimatları var. Arapgir ilçemizdeki mevcut hastanemiz ihtiyaca yetmediğini gördük ve Arapgir ilçemize 2017 yılında yeni bir ek bina yapılacak. Arguvan ilçemize de İlçe Tipi Sağlıklı Yaşam Merkezi talebinde bulunduk. Ancak Arguvan ilçemizdeki şuanda yerleşim yerindeki kaymadan kaynaklanan problem var. Bu sorun çözülünce İlçe Tipi Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni Arguvan’a kazandıracağız. Kale ilçemize 2017 yılında bir 112 Acil Sağlık İstasyonu ve bir tanede Aile sağlık Merkezi yapılacak. Yazıhan ilçemizdeki mevcut hastanemizin bakım, onarım ve tadılatı ile yeni mekanında hizmet vermesini sağlayacağız. Yeşilyurt ilçemizde mevcut devlet hastanemize yeni bir ek bina kazandırıyoruz. Ek binanın maliyeti 13 milyon 789 bin TL tutarında. Oraya yine bir Ağız ve Dış Sağlığı hastanesi inşaatı devam ediyor. Bu projemizin de maliyeti 11 milyon 200 bin TL tutarında. Battalgazi için özellikle 200 yataklı yapılacak olan hastane konusunda sayın bakanımızın talimatı oldu ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü konuyu yakından takip ediyor.”

“Asker hastane yerinin takas edilmesine karar verdik”

Çalık, Şeker Fabrikası alanındaki Büyükşehire ait alan ile Askeri Hastane alanının takas edilmesi konusunda; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya’ya yeni bir alt merkez kazandırmamız gerektiğini, daha büyük bir proje ile bize geldi. Askeri Hastanenin Malatya büyükşehir belediyesine devrini, bu devir ile birlikte orada yaşanabilecek sağlıklı bir ortamın sosyal tesislerinin buluşturulması talebi ile bize gelince; Askeri hastaneye yapacağımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kadın Doğum ve çocuk Hastanesi’nin mevcut Devlet Hastanemizin hemen yanında bulunan alana yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyemize ait yerin Sağlık Bakanlığına devri, Askeri Hastanenin de Büyükşehir’e devri konusunda Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık ve Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ ile geçen hafta konuştuk. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde de Malatya’mızı Onkoloji Hastanesi ile buluşturacağız.” şeklinde konuştu.

“TAKAS TEKLİFİNDE BULUNDUK”

Malatya’da yeni yapılacak olan Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin mevcut hastane ile aynı ada içerisinde kalması için bir çalışma başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık Bakanlığına devredilen Askeri Hastane’nin Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir’e ait olan Şeker Fabrikası alanındaki alanında Sağlık Bakanlığına devredilmesini önerdiklerini söyledi.

Takas konusundaki çalışmaların devam ettiğini açıklayan konuyu Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yaptıkları ziyarette gündeme getirdiklerin de aktaran Çakır, “Buradaki temel amaç hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerini bir ada içerisinde, bir kompleks içerisinde daha ulaşabilir, kendi alanında da sağlık hizmetlerinin performansı adına da, işleyiş adına da daha doğru olacak bir çalışma bu. Görüşmeler sürdürülüyor.” şeklinde bilgi verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com