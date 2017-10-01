“Mecbur Kaldık, Kestik”

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da bazı üreticiler, zarar ettikleri gerekçesiyle kayısı ağaçlarını kesti.

Kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısıda bu yıl rekoltenin de yüksek olması nedeniyle fiyatlar beklenilenin altına indi. Özellikle bu durumdan en çok etkilenen bazı kayısı üreticileri, ağaçlarını kesti. Malatya’da kayısı üreticiliği yapan Nadire Şen de yetiştirdiği ürünlerin para etmemesi üzerine 25 yıl önce diktiği bin 300 adet kayısı ağacını kesti. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan kayısı üreticisi Şen, bütün emeklerine rağmen, yetiştirip sattığı ürünlerin para etmemesi nedeniyle kayısı ağaçlarını kestiğini söyledi. Son yıllarda pazarlamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını da belirten Şen, “Kayısıda hep zarar ettik, kar oranımız hiç yok, bundan dolayı bin 300 kök kayısı kestik. Mecbur kaldık, çünkü elektrik parası, su parası işçi parasını ödeyemedik” şeklinde konuştu.

Bir diğer kayısı üreticisi Bahattin Acun ise, Battalgazi bölgesinde yaklaşık 5 bin kök kayısı ağacının kesildiğini ifade ederek “Kayısının para etmemesi ve sahibinin olmamasından dolayı ağaçları kesiyoruz. Bu yıl zaten kayısının çoğunu 30 kuruştan meyve suyu fabrikasına verdiler. Artık kayısıdan elde edilen gelir kurtarmıyor, işçilik maliyetleri çok yüksek olduğundan dolayı millet ağaçlarını kesme kararı aldı. Şu an bu bahçede bin 300 kök ağaç kesildi. Battalgazi genelinde şu ana kadar yaklaşık 5 bin ağaç kesildi” diye konuştu.

iha