Meclis Mart Dönemini İmar Kararlarıyla Noktaladı

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı çalışmalarını Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yaptığı üçüncü oturumla tamamladı. Mecliste yine tartışmalı kararlar alındı. Yürürlükteki imar planında konut ve gelişme konut alanı olan Bostanbaşı ve Karakavak Mahallelerindeki parselleri “özel eğitim tesis alanına” dönüştürdü. Meclis ayrıca, yürürlükteki planda akaryakıt istasyonu olan parselin bir kısmına akaryakıt servis istasyonu ve ticaret alanı fonksiyonu verdi.

Karara bağlanan maddeler şöyle:

-Yürürlükteki imar planında bir kısmı konut olan eğitim tesisi alanı fonksiyonunda olan Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 nolu parsele (Yakınca Galericiler sitesi karşısı) Özel Eğitim Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Tandoğan Mahallesi sınırları içinde yer alan 420 dönümlük alan için yapılan 1.5000’lik revizyon nazım imar planının kabul edilmesi,

-Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5 bin dönümlük alan için yapılan 1.5000’lik revizyon ve ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilmesi,

-20 metrelik Güney Kuşak yolu güzegahında bulunan Çöşnük Mahallesi Veliaht Sokakta bulunan park alanının yola dahil edilmesi

-Yeşilyurt Cihadiye ve Arguvan Kızık Mahalleleri için hazırlanan yerleşik alan ve civarının tespitini gösteren haritaların kabul edilmesi,

-Büyükşehir sınırları içerisinde yeni açılacak 22 metre ve üzerindeki ulaşım yollarının Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olması,

-Yürürlükteki planda konut alanı fonksiyonunda ve mülkiyeti Maliye Hazinesinde olan Arguvan Tepebağ Mahallesi 12 ada 218 nolu parseli “itfaiye Alanı” olarak değerlendirilmesi için Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna dönüştürülmesi,

-Yürürlükteki planda akaryakıt istasyonu olan Fırıncı Mahallesi 97 nolu parsel in(Hacıhaliloğlu çiftliği Mevkii)bir kısmına Akaryakıt servis istasyonu ve ticaret fonksiyonu verilmesi,

-Yürürlükteki planda konut +ticaret fonksiyonunda olan İlyas Mahallesi 5480 Ada 10 ve 11 nolu parsellerin ticaret alanı fonksiyonuna dönüştürülmesi,

-Yürürlükteki planda konut alanı fonksiyonunda olan Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parsele cami alanı fonksiyonu verilmesi,

-Yürürlükteki planda mesire alanı olan Kuluncak İlçesi Merkez Mahallesi 639-640 ve 641 nolu, Merkez Mahallesi 2018 nolu ve Merkez Mahallesi 2531 nolu parsellere İbadet alanı fonksiyonları verilmesi,

-Kısmen yol alanında olan Kuluncak İlçesi Merkez Mahallesi 2122 nolu parsele spor tesis alanı fonksiyonu verilmesi,

-Yürürlükteki planda Gelişme Konut Alanında olan Karakavak Mahallesi 4781 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu (Topsöğüt mevkii) parsellere özel eğitim tesis alanı fonksiyonu verilmesi,

-Yürürlükte planda park alanı fonksiyonunda olan Cevat Paşa Mahallesi (Trambüs İstasyonu ) alana İbadet alanı fonksiyonu verilmesi,

-Dabakhane Mahallesi 85 ada 22 ve 23 nolu parsellere ibadet alanı fonksiyonu verilmesi,

-Mülkiyet Maliye Hazinesine ait olan Yeşiltepe Mahallesi 49 nolu parselde tapu tahsis belgeli 33 taşınmazlarda mevcut yapılaşmada görülen uyumsuzlukları giderilmesi için yapılan plan tadilatının kabul edilmesi kararlaştırıldı.

MOTAŞ’A borçlanma yetkisi

2018 yılında gerçekleştirilecek enerji projeleri, araç alımı ve gerekli ihtiyaçlarda kullanılmak üzere MOTAŞ’a 10 milyon lira borçlanma yetkisinin verilmesi ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Uçbağlar Mahallesi 178 ada 23 ve 42 ada 7 nolu toplam 2.5 dönümlük parsellerin park yapılması karşılığında 25 yıllığına Battalgazi Belediyesine tahsisi maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Nisan Ayı toplantısının 11 Nisan Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldıktan sonra meclisin Mart ayı çalışmaları sona erdi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com