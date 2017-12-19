Meclis ‘Sağlık’ Alanını ‘Ticaret+Konut’a Çevirdi

Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili Hasan Göğüs bakanlığında Aralık ayı ve 2017 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Gündem maddeleri arasında yer alan bütçenin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu kabul edildi.

Sağlık tesisi alanı ticaret +konuta çevrildi

Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesinde Üçkardeşler Türbesi, Beşkardeşler Türbesi, Halfetih Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra Medresesinin bulunduğu kazı alanına Özel Proje Alanı fonksiyonu verilmesini içeren plan değişikliği ile Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesinde bulunan 267.608,00 m2 yüzölçümlü Şehir Parkı Yapımı planlı alanın 25.500,00 m2’lik kısmının yapılması planlanan Yeşilyurt Kültür Sarayı için Yeşilyurt Belediyesine tahsisi kararlaştırılırken, mevcut imar planında Sağlık tesisi alanı olan Yakınca Mahallesi, 383 ada 1 No’lu parselin imar planı da değiştirilerek konut +ticaret alanı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılması kararlaştırıldı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com