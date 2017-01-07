Mecliste Yokken ‘Burada’ Oyu Kullanılmış!

TBMM’de Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili yapılan yoklamada, AKP’nin mecliste olmayan milletvekillerinin adına oy kullanıldığı, oylama sırasında mecliste olmayan ve adına oy kullanılan isimlerden birinin de Malatya Milletvekili Mustafa Şahin olduğu bildirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, geçtiğimiz Cuma günü CHP’li Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi’nin başkanlığında yapılan ve 446 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasındaki muhalefet tarafından talep edilen yoklamalarda, olmayan bazı AKP’lilerin yerine oy kullanıldığını iddia eden CHP’liler bu duruma tepki gösterdiler.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök durumu kayda geçirirken, yeniden yapılan yoklamada ismi pusulaya yazılarak kutuya atılmış milletvekillerinin bir kısmının Meclis’te olmadığı tespit edildi. Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Meclis’i 9 Ocak Pazartesi’ye kadar tatil ettiğini duyurdu.

Bu durum meclis tutanaklarında şöyle yeraldı:

“..BAŞKAN: Önergeyi oylarınıza sunuyorum:

-.YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Bir yoklama talebi vardır.

Yoklama işlemini gerçekleştireceğim.

Sayın Gök, Sayın Karabıyık, Sayın Tamaylıgil, Sayın Kuşoğlu, Sayın Bekaroğlu, Sayın Yiğit, Sayın Yıldız, Sayın Yedekci, Sayın Üstündağ, Sayın Kazım Arslan, Sayın Durmaz, Sayın Torun, Sayın Sibel Özdemir, Sayın Akaydın, Sayın Sarıhan, Sayın Demirtaş, Sayın Tekin, Sayın Köse, Sayın Topal, Sayın Kara.

Evet, yoklama işlemini başlatıyorum.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.26

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 19.36

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Ömer Serdar (Elâzığ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

BAŞKAN – 446 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 23’üncü maddesi üzerinde Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve arkadaşları tarafından verilen önergenin oylamasından önce istem üzerinde yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, yoklama işlemimi tekrarlayacağım.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Pusulayla oy kullanan sayın milletlerinin Genel Kuruldaki mevcudiyetini tespit edeceğim.

İsimleri okuyorum:

Sayın Karaburun? Burada.

Sayın Mustafa Şahin? Yok.

Sayın Orhan Miroğlu? Burada.

Sayın Mehmet Akyürek? Yok.

Sayın Tuğrul Türkeş? Burada.

Sayın Hacı Özkan? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) – Arkadaşlar, olmayanları nasıl gönderiyorsunuz ya! Nasıl gönderiyorsunuz olmayanları ya!

BAŞKAN – Sayın Vedat Bilgin? Burada.

Sayın Metin Bulut? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) – Ya, olmayanları gönderiyorsunuz arkadaşlar ya! Olur mu öyle şey ya!

BAŞKAN – Sayın Abdülkadir Yüksel? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, gönderenler hakkında işlem yapılsın lütfen! Böyle şey olur mu!

BAŞKAN – Sayın Gök, lütfen efendim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Olmayanlar çıktı zaten.

LEVENT GÖK (Ankara) – Nerede, niye gönderiyorsunuz içeriye? Allah Allah!

BAŞKAN – Sayın Cemil Çiçek? Burada.

Sayın Burhan Kayatürk? Burada.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yok. Nerede arkadaşlar?

Gelmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım, ona göre! Gelmeyenler hakkında, ona göre ciddi olun. Ya, böyle şey olur mu ya! Olmayanları gönderiyorsunuz buraya. (Gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, lütfen efendim.

Sayın Serkan Bayram? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yok. Yarısından fazlası yok. Olur mu öyle şey ya! Bir kişi bile olsa olmaz, doğru bir şey mi bu ya!

BAŞKAN – Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.”

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi