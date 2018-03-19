Meclisten Yine 5 Kattan 11-12 Kata İmar İzni

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan ve hükümetten diğer bazı yetkililerin sürekli dikey yapılaşmanın önlenmesi konusundaki uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi, imar plan değişikliklerinde kat artış taleplerini onaylamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi, yaptığı ikinci oturumda mevcut planda 5 kat yapılaşma izni olan 2 parselden birini 37.50 metre (12 kat yükseklik) yapılaşma izni verirken diğerine 34.50 metreye kadar (11 kat) çıkarılmasına onay verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart Ayı 2. Oturumu, Başkanvekillerinden Hasan Göğüş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi Mesajı

Toplantı öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferinde millet olarak destanlar yazıldığını belirten Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs,”Afrin operasyonu Çanakkale Zaferinin yanında küçük görünse de bir milletin külünden doğmasından dolayı ve dünyaya bundan sonra ben şamar oğlanı değilim, kendi çıkarlarım doğrultusunda milli politikamı belirlerim deme açısından büyük bir operasyondur. Oradaki Mehmetçiğe selamlarımı gönderiyorum. Çanakkale Zaferinde, İstiklal Harbinde, Afrin Operasyonda şehit olan tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. / toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ Yeter ki biz beraber ve birlik içinde olalım. Rabbim bu milleti büyük belalar korusun” dedi.

Alınan kararlar

Ağırlıklı olarak imar maddelerinden oluşan gündemde karara bağlanan maddeler şöyle:

Büyükşehir bünyesinde çalıştırılmak üzere arkeolog, şehir plancısı ve İtfaiye çavuşu kadrolarının ihdası (oluşturulması) ile Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve belediye personelinin yurt dışı gezilerine katılması için gerekli kararın alınması maddeleri ayrı ayrı okundu ve kabul edildi.

Mevcut planda imarlı yol ve konut alanı fonksiyonunda olan Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller için talep edilen spor tesis alanı fonksiyonu verilmesi talebi, başta ulaşım olmak üzere birçok yönden bölgeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden komisyon görüşü doğrultusunda reddine karar verildi.

Mevcut planda Pazar alanı- anaokulu fonksiyonun da olan Tecde Mahallesi 5988 ada 1 parsel ve 5987 ada 2 nolu parsellere eğitim tesis alanı fonksiyonu dönüştürülmesi talebi reddedildi.

Mevcut planda Blok nizam 5 kat ve konut alanında olan Uçbağlar Mahallesi 4492 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parsellere (Çevre yolu Tandoğan Mahallesi) emsal sabit kalmak üzere Blok nizam 37.50 metre yükseklik(12 kat) verilmesi talebi CHP’lilerin ret oylarına karşın AKPli üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Mevcut planda Blok nizam 5 kat ve konut fonksiyonunda olan Uçbağlar Mahallesi 3945 ada 2 nolu parsel (aynı bölge) Blok nizam 34.50 metre yükseklik verilmesi (11 Kat) de kabul edildi.

Mevcut planda sosyal ve kültürel tesis fonksiyonunda olan Akçadağ Başpınar Mahallesi 107 ada 97 nolu parselin bir kısmına park ve ibadet alanı fonksiyonu verilmesi,

Doğanşehir Gövdeli Mahallesi 124 ada 42 nolu parseldeki halihazırdaki durumu ile plandaki uyuşmazlıkların giderilmesi,

Bölgenin enerji ihtiyacına yönelik olarak Tecde Mahallesine 5559 ada 2 nolu parselin bir kısmına trafo tesis alanı fonksiyonu verilmesi,

2018 yılı içerisindeki yatırımlarında kullanılması amacıyla Esenlik Şirketine 40 Milyon Lira banka kredisi kullanma yetkisi,

Turizm endüstriyel gelişme mali destek çağrısı programı kapsamında FKA’ya verilmek için hazırlanan “Malatya Engelsiz Yaşam Merkezi” projesinin başvurusu için yetki talebi,

46 metrekare hissesi Büyükşehir Belediyesine ait olan Kavaklıbağ Mahallesi 216 ada 267 nolu parselin satışı için encümene yetki verilmesi,

CEM Vakfına 25 yıllığına tahsis edilen Aşağıbağlar Mahallesi 2046 ada 1 nolu parseldeki tahsinin kaldırılarak, aynı parselin yanındaki 101 ada 1 nolu parselin 25 yıllığına CEM Vakfına tahsis edilmesi maddeleri kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı 3. oturumu Salı günü saat 14.00’de yapılacak.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten