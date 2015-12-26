Medikal Davasında 8 Tahliye..

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “medikal yolsuzluğu” davasında, 16 tutukludan 8’i tahliye edildi.

Sahte belge düzenleyerek kamu kurumlarını dolandırmak, gerçeğe aykırı resmi belge düzenlemek iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve toplam 58 kişinin yargılandığı Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki medikal davasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar ile avukatlarının katıldığı duruşmada sanıklar, haklarındaki iddiaları ve suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti; Zülfikar O., Alparslan Ş., Yaşar U., Bülent Semih K., Özcan T., Mustafa K., Nuri M. ve Basri K. adlı sanıkları tahliye ederken; Vahit K., Osman T., İbrahim T., Mehmet Ş., Umut Hüseyin K., Murat D. , Haşim P. ve Hüseyin Öktem Ş. adlı sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, dosyadaki eksik belge ve diğer işlemlerin tamamlanması için 20 Ekim 2005 tarihine erteledi.