Medyum Savaşları!

Sovyetler Birliği ile ABDnin birbirlerine her alanda üstünlük sağlamaya çalıştığı yıllarda iki ülke arasında bir çeşit medyum savaşı da yaşandığı ortaya çıktı

Rus hükümetinin yayın organı Rossiskaya gazetesi, Moskovanın 1989-2003 arasında yürüttüğü çok gizli bir askeri programın ayrıntılarını açıkladı. Gazete, varlığı çok az kişi tarafından bilinen, General Aleksey Savinin komutasındaki 10003 numaralı birliğin medyumlar ve parapsikologlar yardımıyla yaşanabilecek olayları önceden tahmin ederek önlem almaya ve istihbarat toplamaya çalıştığını bildirdi. Gizli birliğin insan beyninin geliştirilmesi alanında da çalışmalar yaptığını belirten gazete, Araştırmalar sonucu insan beynini geliştirme çalışmalarının sadece dâhiler değil, herkesin üzerinde yapılabileceği, bütün insanların aslında üstün yeteneklere sahip olduğu kanıtlandı diye yazdı. Rossiskaya, iki ülkenin uzmanlarının insanın bilinçaltına inme mücadelesinin bir çeşit çılgın yarışa dönüştüğünü de belirtti.

1990lı yılların başında Sovyet medyumların İngilteredeki bir nükleer tesiste patlama yaşanabileceği öngörüsünde bulunduğunu, bilginin aktarılması ardından İngiliz yetkililerin faciaya yol açabilecek bir kazayı son anda engellediğini yazan gazete, 2003 yılında 10003 numaralı birliğin faaliyetine son verildiğini bildirdi.

Sovyetlerin bu alandaki çalışmalarına karşı ABDnin de istihbarat toplamak amacıyla Yıldız Geçidi adı verilen bir programı 1990lı yılların ortalarına kadar uyguladığı biliniyor. Ancak, benzer parapsikolojik yöntemlere ağırlık veren programın başarılı olduğunu düşünenlerin azınlıkta kalması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.