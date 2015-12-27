MEGSAŞ Fiyatı Düşürdü

Belediye bünyesindeki MEGSAŞ, 300 gram ekmeğin fiyatında 5 kuruş indirim yaptı. Somun ekmeğin, Cuma gününden itibaren 40 kuruştan satılacağı bildirildi.

Belediyeden konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“Hammadde ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle uzun süredir 300 gram ekmeği 45 kuruştan satan Malatya Belediyesi Megsaş Ekmek Fabrikası, indirime gitti.

Konuyla ilgili olarak Belediye Basın Yayın Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, gerek ekmeğin hammaddesi olan buğday ve un fiyatlarında, gerekse de diğer maliyetlerde meydana gelen fiyat düşüşleri, Megsaş tarafından ekmek fiyatlarına yansıtıldı.

Alınan karar doğrultusunda bugüne kadar 300 gram somun ekmeğini 45 kuruştan satan Megsaş Ekmek Fabrikası, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren aynı gramajlı somun ekmeğini 40 kuruştan satacağı bildirildi.”

Malatya’daki özel fırınlarda ise 300 gram somun ekmeği 50 kuruştan satılıyor. Bazı fırınlar, gramaj ayarıyla fiyat düşürebiliyorlar.