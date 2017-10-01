Mehdi’den ‘Saldırı’ Paylaşımı

Malatya Otizm Derneği tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye için bir ilk olan Otizm Spektrum Bozuklukları Ulusal Eylem Planının uygulanması için imza kampanyası başlatıldı. Otizmli bireylerin, toplumsal...