Mehdi’den ‘Saldırı’ Paylaşımı
Konyasporlu Mehdi Bourabia, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından takım otobüsüne saldırı yapıldığını iddia eden video paylaştı.
Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kalırken, maç sonrası Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, takım otobüsüne saldırı olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaştı.
Mehdi Bourabia ‘Nerede polis?’ videosunda, diye tepki gösterdi.
Yeni Malatya Gazetesi
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