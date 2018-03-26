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Malatya Haber -

‘Mehmedime Selam’ Konseri

‘Mehmedime Selam’ Konseri
  • 26.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından tüm Mehmetçiklerimize ithafen Türkü ve Ağıt Dinletisi gerçekleştirildi. Duygu dolu gecede şehitlerimiz yad edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, MABESEM Saz ve Söz Sanatçıları sahne aldı. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede Çanakkale’den 15 Temmuz’a ve tarih boyu tüm Şehitlerimiz anıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen program duygu seli yaşattı.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, sanatçılara çiçek takdim etti. “Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diyen Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘başaramayacaksınız’ derken Milletimizde bulunan bu Yüce Şuura dayanıyordu. Afrin’de de gördük başaramadılar, başaramayacaklar. Hepimiz Fethi Sekin’iz, hepimiz Ömer Halisdemir’iz, hepimiz Eren Bülbül’üz; biz buna inanmışız, iman etmişiz” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahabercom

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