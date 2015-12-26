Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi takımlarından Malatyaspor, Samsunspor’dan Mehmet Polat ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEHMET POLAT’LA SÖZLEŞME..

Kulüp idari binasında 2. Başkan Ali Alkış, Basın Sözcüsü Fahrettin Eserdi ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Fidan’ın hazır bulunduğu imza töreninde Mehmet Polat, kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Malatyaspor Kulübü 2. Başkanı Ali Alkış, Mehmet Polat ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Güçlü bir kadro kurup, tekrar Süper Lig’e çıkmak ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Alkış, “1-2 futbolcu daha alıp transferi kapatacağız. Ayrıca, Malatyaspor’la sözleşmesi bulunmasına rağmen Ankara Etimesgut Şekerspor’la anlaşan Evren ve sözleşmesi devam etmesine rağmen dönmeyen Mustafa Özkan ile mahkemeliğiz. Mahkeme sonucuna göre harek edeceğiz” dedi.

Mehmet Polat ise hedefi olan takımlarda oynamak istediğini belirterek, “Malatyaspor da hedefi olan iyi takım. Gerekli görüşmelerden sonra anlaştık ve 1 yıllık sözleşme imzalıyorum. Her iki tarafa da hayırlı olsun” diye konuştu.

Mehmet Polat, 8 Haziran 1978 Gaziantep doğumlu, 4 kez A, 1 kez de Ümit Milli Takım formasını giydi.

Diğer yandan, Malatyaspor’un daha önce sözleşme imzaladığı golcü futbolcu Celil Sağır da Malatya’ya gelerek idmanlara çıkmaya başladı.

Malatyaspor’un başarılı oyuncularından Toth Balazs da, Malatya’ya geldi ve takımla birlikte antrenmana çıktı.