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Malatya Haber -

Mehmet Yoldaş Hekimhan’da

Mehmet Yoldaş Hekimhan’da
  • 06.01.2018
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Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, en son Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bingöl temsilcisi Karlıova Yıldırımspor’da forma giyen Malatyaspor’un eski futbolcusu 28 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Mehmet Yoldaş’ı transfer etti.

Malatyaspor’da profesyonelliğe geçiş yapan ve Türkiye liglerinde çeşitli profesyonel kulüplerde görev alan Malatya doğumlu Mehmet Yoldaş, Hekimhan Girmanspor’a imza atarak takımla çalışmalara başladı. Yoldaş, 1966 yılında kurulan Efsane Malatyaspor alt yapsısında yetiştikten sonra, kulübün en zor günlerinde formasını terletmişti. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ayrıca Arguvan Belediyespordan Ümit Avcı ve Hekimhanspordan forvet oyuncusu Mikail Arıkanı da reklerine bağladı.

“Liderliği almak istiyoruz”
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor antrenörü Nihat Bayındır, yaptığı açıklamada yaptıkları transferlerle kadrolarını daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Şuanda ligde 14 puanla Pütürgespor’un ardından ikinci sırada bulunduklarını kaydeden Bayındır, “Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu hafta deplasmanda 2 puan farkla üstümüzde lider durumda bulunan Pütürgespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Kadromuza kattığımız son transferlerle daha da güçlendik. İnşallah bu hafta iyi bir sonuçla liderliği almak istiyoruz” diye konuştu.

iha

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