Mehmetçik’e Destek İçin

Malatya’da bisikletçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için pedal çevirdi.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından, Afrin’deki Mehmetçik’e destek vermek için ‘Her pedal Afrin’e bir selam olsun’ konvoyu düzenledi.

İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde toplanan 60 bisikletçi, bisikletlerinin üzerine taktıkları Türk bayraklarıyla Afrin’deki Mehmetçik’e destek için Fuzuli Caddesi, Kanalboyu ve Kışla Caddesi güzergahından Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne kadar pedal çevirdi.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici, “Afrin’deki kahraman askerlerimize destek için, ‘her pedal Afrin’e bir selam olsun’ etkinliğini düzenledik. Afrin’deki kahraman askerlerimize desteklerimizi iletmek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi