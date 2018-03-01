Mehmetçik’e Destek Yürüyüşü

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 3 Mart Cumartesi günü Milli Birlik, Beraberlik ve Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi.

Avşar, il binasında düzenlediği basın toplantısında 3 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de düzenleyecekleri Milli Birlik Beraberlik ve Mehmetçiğe Destek Yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti.

Ülkenin zor günler geçirdiğini ifade eden Avşar, “Gerek iç, gerek dış politikada ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar neticesinde ülke bütünlüğü tehdit altındadır. Her karış toprağı ecdat kanı ile sulanmış, Türk-İslam dünyasının son kalesi ve kurtuluş ümidi olan ülkemiz için, vatanperver evlatlar olarak her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek isterim. Öyle bir milli beraberlik ruhunu gösterelim ki dosta güven, düşmana korku salsın. Öyle bir beraberlik olsun ki yumruk olup düşmanın üzerine balyoz gibi insin. Öyle bir yürüyüş öyle bir birlik olsun ki burada oluşacak milli ruh Afrin’de mücadele eden güvenlik güçlerimize güç kuvvet olsun ve bütün dünya sesimizi Malatya’dan duysun” diye konuştu.

Basın toplantısına, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı, ve MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek katıldı.

iha