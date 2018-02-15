Mehmetçik’e Mektup Kampanyası
Malatya‘da üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere mektup kampanyası başlattı.
İnönü Üniversitesi Düşünce Akademisi Topluluğu, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e şükran duygularının ifade edilmesi için üniversite yerleşkesinde mektup yazma etkinliği düzenlendi.
Topluluk Başkanı Mücahit Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatta görev alan Mehmetçik’e destek amacıyla başlattıkları mektup etkinliğinin 2 gün süreceğini söyledi.
Sevim, ayrıca vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
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