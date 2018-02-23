Mehmetçik’e Yeşilyurt’tan Mektup

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin ilçe sakinlerine ulaşmasını sağlayan Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki faaliyetlere katılan öğrenciler, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimize duygu yüklü mektuplar gönderdi.

MİNİKLER YAZDIKLARI MEKTUPLARI ASKERLERİMİZE TESLİM ETTİLER

Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde hizmet veren beş adet Yeşilkonak ile altı adet Gençlik Merkezinde düzenlenen ‘Mehmetçiklerimize Mektup’ etkinliklerine katılan öğrenciler, kendilerine eşlik eden Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilkonak İdarecileriyle birlikte askerleri ziyaret ettiler.

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla geldikleri kışla önünde kendilerini bekleyen askerlerle selamlaşan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerleri motive etmek ve onların yanında olduklarını göstermek için yazdıkları mektupları askerlere teslim ettiler.

“MEHMETÇİKLERİMİZ BİZİM KAHRAMANLARIMIZ”

Öğrenciler, Afrin’de teröristlere karşı verilen mücadelede her gün yeni destanlar yazan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla mektup yazdıklarını ve her gece yatmadan önce askerlere dua ettiklerini ifade ederken “Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için cephede terör örgütlerine karşı amansız mücadele eden Mehmetçiklerimiz bizim kahramanlarımızdır. Askerlerimiz olmazsa gece yataklarımızda rahat uyuyamazdık. Bizlerde bir gün cephede savaşmak için yetişiyoruz” diye konuştular.

“SİZLER ÜLKEMİZİN KORKUSUZ KAHRAMANLARISINIZ”

Öğrencilerden Esma Tunca, Mehmetçiğe moral vermek amacıyla mektup yazdıklarını belirterek, yazdığı mektubunda “Geleceğimiz için gece gündüz demeden karda kışta yağmur çamur demeden savaşıyorsunuz, bu uğurda ailenizden, çocuklarınızdan ve sevdiklerinizden ayrı kalıyorsunuz, bu vatanı korumak için canınızdan vazgeçiyorsunuz, sizler ülkemizin korkusuz kahramanlarısınız. Tüm dünyada mazlumun yüreğine umut zalimin yüreğine korku salıyorsunuz. Sizleri Afrin’e dualarla uğurladık, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı.

Askerler ile minik öğrenciler ziyaretin sonunda hep birlikte İstiklal Marşını okudular.

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