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Malatya Haber -

Mehterci Ejder 132 Kilo Verdi

Mehterci Ejder 132 Kilo Verdi
  • 29.12.2016
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin daha sonra faaliyetine son verdiği mehter takımının davulcusu, ‘Ejder Mehter’ lakaplı Fatih Şan (50), mide küçültme ameliyatıyla 252 kilodan 120 kiloya düşerek, azmi ve kararlılığıyla kilo sorunu olanlara örnek oldu.
Uzun boyu ve fazla kilolarından dolayı ‘Ejder Mehter’ lakabını alan Fatih Şan yıllarca mehter takımının davulculuğunu yaptı. Mehter takımı ani bir kararla kapatılınca başka bir birimde belediye bünyesinde çalışmaya devam eden Şan, kilo sorunu yaşamaya başladı. Şan, 252 kiloya çıkınca yürüyemez, kendi işini yapamaz hale geldi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Turgut Özal Araştırma Hastanesinde görevli Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp’e başvuran Fatih Şan, mide küçültme ameliyatı oldu.

“Kendimi hayata yeniden gelmiş gibi hissediyorum”
Başarılı bir operasyonla midesi küçültülen ve bir süre sonra normal hayatına devam eden Şan, zamanla kilolarından kurtulmaya başladı. Fatih Şan, 5 yıl içinde 252 kilodan 120 kiloya kadar düşerek, azmi ve kararlılığıyla kilo sorunu yaşayanlara da örnek oldu.

Kendisini hayata yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Fatih Şan, mide küçültme ameliyatlarının uzman doktorlar tarafından yapılması halinde başarılı sonuçlar vereceğini ifade etti. Şan, sırtından 132 kiloluk birinin indiğini kaydederek, “Kilolarım başıma bela olmuştu. Ne oturabiliyor, ne de kalkabiliyordum. Allah razı olsun Cüneyt Kayaalp ve Fatih Sümer hocalarım hayatımı değiştirdiler. Ameliyat olmadan önce tereddütlerim vardı. Ancak ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başladım. Tabi bu süreçte benim de çabam oldu. Tempolu yürüyüşlerle kilolarımdan sağlıklı bir şekilde kurtuldum” dedi.
Mide küçültme ameliyatlarının uzman doktorlara yaptırılması gerektiğini de belirten Şan, “Mide ameliyatları önemli operasyonlardır. Dolayısıyla uzman doktorlara yaptırılmalı. Turgut Özal Hastanesi’ndeki doktorlar Gökhan ve Fatih hocalarım bu konunun uzmanları. Kendimi hayata yeniden başlamış gibi hissediyorum. İnşallah hedefim yüz kiloya kadar düşmek” diye konuştu.

iha- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Yalnız efe dedi ki:
    30 Aralık 2016, 12:29

    Ooooo Pala Fikretle Ordünaryüs Profesör Mehmet Köksalda ordalar 🙂

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  2. Malatyalı dedi ki:
    30 Aralık 2016, 11:53

    biz Çocuklarımı büyütürken yemek yemediği zaman, yaramazlık yaptığı zaman seni mehterci Ejdere söylerim diye korkutuyorduk şimdi nasıl korkutacağız onları.

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  3. Malatyalı dedi ki:
    30 Aralık 2016, 11:49

    Biz mehterci Ejderi eski haliyle daha çok seviyordum……

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