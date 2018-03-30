Melih Yılmaz’a Edebiyat Ödülü

Bu yıl ilk kez yetişkin edebiyatı alanında verilen 15. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye girenler açıklandı. Birincilik ödülünü Arafta Zaman adlı romanıyla Halil İbrahim Polat alırken, Malatyalı Eğitimci- Yazar Melih Yılmaz da, ‘Minşar Uykuları’ adlı eseriyle yarışmada üçüncülüğü kazandı.

Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 15. yılında ilk kez yetişkin edebiyatı alanında verildi. 150’ye yakın başvurunun yapıldığı yarışmanın seçici kurulunda Feyza Hepçilingirler, Özcan Karabulut, Faruk Duman, Kemal Varol ve Hakan Bıçakcı yer aldı.

Yarışmada birincilik ödülüne Arafta Zaman adlı dosyasıyla Halil İbrahim Polat layık görüldü. İkincilik ödülünü Yelkovan adlı dosyasıyla Sevda İpek Suda, üçüncülük ödülünü, 1200’lü yıllarda Malatya’da geçen bir aşk öyküsü ekseninde geçen Minşar Uykuları adlı çalışmasıyla Melih Yılmaz kazandı. Yazarın Ölümü adlı dosyasıyla A. Kadir Bozkurt ise mansiyona değer görüldü.

14 Nisan 2018 Cumartesi günü TÜYAP 23. İzmir Kitap Fuarı’nın açılış akşamında düzenlenecek törende, kazananlara heykeltıraş Ozan Ünal’ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilecek.

Tudem Yayın Grubu’nun 34 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

MELİH YILMAZ

Yazar, romancı, araştırmacı, eğitimci. 14 Mayıs 1966, Malatya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle Türkiye’nin değişik yerlerinde yaparak, 1983 yılında Darende Lisesi’ni bitirdi. Üniversiteye girdiği 1987 yılında kadar tarım ve inşaat işlerinde çalıştı. Bu arada 1984-85 öğretim yılında Malatya / Hekimhan / Gelengeç köyünde vekil öğretmenlik yaptı. 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Malatya’da bir süre özel bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmenliği görevinde bulundu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçti. Siirt, Yalova ve Samsun illerinin değişik okullarında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı.

Melih Yılmaz’ın, “Garip Bir Duygu” başlıklı bir köşe yazısı olan ilk ürünü 1 Haziran 1984 tarihinde “Yeni Malatya” gazetesinde çıkmıştı. Sonraları daha çok “Sincan İstasyonu” ve “Çağdaş Yaşam” dergilerinde edebi makaleler yayımladı. Siirt’te görev yaptığı yıllarda özellikle 1993-96 yıllarında “Son Söz” gazetesinde “Emekli Öğretmen M. Yılmaz”, “Mehmet İnce”, “Reşat Karabağ” gibi takma adlarla haftalık yazılar yazdı. Yine bu gazetede, yıllar sonra kitaplaştıracağı, şair Şemsi Belli hakkında da birçok yazı da kaleme aldı. Yalova’da görev yaptığı yıllarda “Çevre” gazetesinde sık sık imzası yer aldı.

Melih Yılmaz’ın; “Gece / Bir Güneydoğu Masalı” adlı ilk romanı 2008 yılında gazeteci-yazar Aydın Engin ile yazar Necati Güngör’ün sunuş ve önsöz yazılarıyla yayımlandı. Bir yıl sonra “Birinci Paketi”, 2013 yılında da “Gazel Kuşları Japon Balıkları” adlı romanları çıktı. Yine 2013 yılında Malatya Valiliği’nin “Malatya Kitapları” dizisine “Şemsi Belli / Hayatı / Sanatı ve Eserleri” adlı araştırma-inceleme kitabı çıktı. Malatya ve Ankara’da Şemsi Belli konulu iki konferans da veren Melih Yılmaz’ın “Yedi İklim”, “Sincan İstasyonu”, “Kıyı” ve “Çağdaş Yaşam” dergileri ile değişik internet sitelerinde değişik konularda edebi yazıları ve öyküleri yayımladı. Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak konferanslar verdi ve televizyon programlarına katıldı.

ESERLERİ:

ROMAN:

Gece / Bir Güneydoğu Masalı (2008),

Birinci Paketi (2009),

Gazel Kuşları ve Japon Balıkları (2013).

BİYOGRAFİ:

Şemsi Belli / Hayatı – Sanatı – Eserleri (2013).

ARAŞTIRMA:

“Seni Seviyorum Hekimhan” Cahit Uçuk’un Anı ve Romanlarında Hekimhan – Hekimhan 1920/1923 (2015).

ÇOCUK KİTABI:

Anneme Selam Söyleyin Kuşlar (2017).

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