MEM Binasının Yeri Değişti!

Kanalboyu’nda bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü için yeni binanın Merkez Bankası yanındaki arsaya yapılacağı öğrenildi. Kanalboyu’ndaki yerin ise tören alanı yapılacağı belirtilmişti.

“BAŞKA YERE KARARLAŞTIRILMIŞTI”

Naci Şavata başkanlığında İl Genel Meclisi’nin 2011 yılı Şubat ayındaki toplantısında, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni yapılacak binanın Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) arazisine yapılması kararlaştırılmıştı. O dönem yapılan açıklamada, “Merkez Şifa Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 1944 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ait TTA hissesi üzerine, Kamu Hizmet Binası (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) olarak tahsis ve inşaat yapılarak kullanılması.. ” ifadelerine yer verilmişti.

“PROJE ÇALIŞMASI YAPTIK”

Mevcut binanın ahşap ve eski bina olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, ” Burada, sıkıntı içerisindeyiz, sığmıyoruz. Ahşap ve eski bir bina. Yangın tehlikesi ile sürekli karşı karşıyayız. Uygun bir yer bulamadık. Meslek yüksek okulunun bir köşesinde bize ait olan 6 dönümlük alanda proje çalışması yaptık. Muhtemelen İl Özel İdaresi tarafından önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

ESKİ BİNANIN YERİ

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni binanın yapılmasıyla Kanalboyu’ndaki eski binanın yerinin ise tören alanı yapılacağı , 2011 yılının Şubat ayında açıklanmıştı.