“Memleketime Gelmekten Mutluyum”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Vali Toprak’ı makamında ziyaret etti..

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay beraberinde Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar XV. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Meteoroloji 13. Bölge Müdür v. Taner Erdoğan, Malatya’daki İl ve Şube Müdürleri ile birlikte Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Vali Toprak, Müsteşar Yardımcısı Nogay’ın Bölge, İl ve Şube müdürleri ile birlikte kendisini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Müsteşar Yardımcısı Nogay da memleketi Malatya’ya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederken, Vali Toprak’a Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun selamlarını getirdiğini belirtti.

Müsteşar Yardımcısı Nogay, bölge illerine çalışma ziyaretinde bulunduğunu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2017 yılı yatırımları ve bölge illerindeki bakanlıkları ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyeler ve Sulama Birlikleri ile toplantılar gerçekleştirerek sulama konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, Malatya’da da bu amaçla bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Müsteşar Yardımcısı Nogay ve beraberindeki müdürler ile bakanlığın yatırımları ve faaliyetleri hakkında bir süre görüşen Vali Toprak, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilimizde çok önemli ve güzel çalışmalara imza atarken, ileriye dönük de ilin tarım, turizm, tabiat alanlarındaki gelişimine büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu’na ve mesai arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederken her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklerini esirgemeyen Hükümet yetkililerine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ve Malatya Milletvekillerine de teşekkürlerini iletti.

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