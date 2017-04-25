“Memuru da Taşeron Yapmak İstiyorlar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Emek Büroları, hükümetin planladığı yeni performans yönetmelik taslağı ve memurluk sisteminin kaldırılmasını amaçlayan reform tasarısı ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “hakları gasp edilmeye çalışılan emekçilerimizin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Emek Büroları tarafından yapılan açıklamada ; “Devlet Personel Başkanlığının hazırladığı performans yönetmelik taslağı, bir değerlendirme ölçütü olmaktan çok, biat etmeyen memurları cezalandırma aygıtı olarak tasarlanmıştır. Çalışanların tüm geleceklerini amirlerinin iki dudağı arasına bırakan bu çağdışı sistem kabul edilebilir değildir. Biz parti olarak kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini savunuyoruz. Ancak AKP hükümeti verdiği sözleri tutmamakla birlikte, memurları da taşeron işçiler ordusuna katma planları yapmaktadır. Emekçilerin uzun yıllar önce hak ettikleri kazanılmış hakların yok edilmesini, güvenceli istihdam rejiminin ortadan kaldırılmasını, performans adı altında biat etmeyen emekçilerin sürgüne mecbur bırakılmasını, memurların geleceklerinin amirlerinin keyfine bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Hakları gasp edilmeye çalışılan tüm emekçilerimizin yanındayız. Emek en yüce değerdir” görüşlerine yer verildi.

(Bülten)