‘Mensucat Çocukları’ Buluştular

Cumhuriyetin en önemli sosyal ve ekonomik projelerinden biri olan Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi lojman sakinleri olarak 1960 ve 1970’li yıllarda “mahalle arkadaşı” olan zamanın gençleri, yıllar sonra İstanbul Kuruçeşme’deki Balık Restaurant’da buluştular.



1937 yılında Cumhuriyetin en önemli ekonomik projelerinden biri olarak inşa edilen, 3 vardiyada toplam 3 bin kişiye iş ve aş sağlayan Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi’nin yetişmelerine katkı sunduğu “lojman sakinleri” Eczacı Feridun Oğuz’un girişimleri sonucu yıllar sonra biraraya geldiler.



Buluşmaya ön ayak olan Oğuz, Sümerbank Fabrikası’nın Malatya’da bir Cumhuriyet Projesi olarak çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, “Sümerbank Cumhuriyetin örnek projesiydi.O kadar insana iş sağlayan bir tekstil üniversitesi, kullandığı elektrik enerjisini kendisi üreten bir fabrika, şimdilerde belli başlı Avrupa başkentlerinde olduğu söylenen ve imrenilen içmesuyundan ayrı bir şebeke ile ‘bahçe sulama suyu’nun 1950’lilerde düşünüldüğü bir vizyon örneği, Türkiye’nin ilk olimpik tramplenine sahip 2. olimpik havuzu ile gerek mensupları ve gerekse Malatya’ya sunduğu olanaklarla bugün sahip olunamayan bir modernleşme projesi olan Sümerbank’ın içinde büyümüş, yetişmiş insanlar olarak yeniden biraraya gelmeyi, buluşmayı arzu ettik.”dedi.



Kendilerini, bu önemli Cumhuriyet projesinin içerisinde buldukları için şanslı hissettiklerini ve “Cumhuriyet çocukları” olarak gördüklerini belirten Oğuz, “Bazılarımız bu sosyal hayatın içinde doğmuş ya da büyümüş insanlar olarak Sümerbank mensubu olmanın onurunu,Cumhuriyete sahip çıkmakla eş tutan insanlarız. Doğup büyüdüğümüz lojman ve fabrikanın yıkılışını, Cumhuriyetin temel taşlarının yıkılmaya başlayışı olarak algılayıp, yıkımını yürek acısıyla seyretmiş kişiler olarak uzun yıllar sonra biraraya geldiğimizde sevinç ve hüznü, buluşmanın neşesi ve heyecanını yaşadık.”dedi.



Feridun Oğuz, bu buluşmaya o yılların komşu çocuklarından; Kamil- Hatice Genç, Feridun-Feray Oğuz, Mine- Emin Çalışır, Yasemin- Göksenin Aksay, Nuray-Dilek-Tülay- Soner Buğra, Merih- Sibel Teker, Özlem-Erhan- Orhan Ergönül, Ayla Rona, Nedret Ataman, Aydan Özbora, Zerrin Hürcan ve Birten Uzun‘un katıldıklarını belirterek, çok kısa bir zaman sonra, daha da genişlemiş bir topluluk olarak buluşma dileğiyle ayrıldıklarını söyledi.



Feridun Oğuz, facebook vb. sosyal medya araçlarını kullanarak ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki buluşmalar için aynı yolla diğer “Mensucat Çocukları”nın kendileriyle bağlantı kurabileceklerini sözlerine ekledi.

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