Mera İhalesi Tarih ve Koşulları Açıklandı

Malatya’daki meralar, bu yıl il dışından gelecek sürü sahipleri ve göçerlere kapatıldı.

Malatya’da İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen meraların kiralanmasına ilişkin ihalelerin 10 ve 17 Nisan tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Valilik’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Komisyonun Ocak ayında aldığı, Valiliğin de Mart ayında onayladığı karar kapsamında, 2018 otlatma sezonunda Malatya meralarının yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri hariç, il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine de kapatıldığı hatırlatıldı.

Mera kiralanması ihalesi ve ana koşullara ilişkin olarak Valilikten şu açıklama yapıldı:

“İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve ekteki tabloda alanı, kapasitesi, ot verimi, mahalleye kayıtlı hayvan sayısına göre mahallede kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2018 yılı otlatma amacı iye 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinin 13. maddesi doğrultusunda ve Mera Komisyonumuzun 28/02/2018 tarih ve ..sayılı kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi kapsamında ‘Pazarlık Usülü’ ile kiralanması için ihale yapılacaktır.

İl Mera Komisyonunun 19.01.2018 tarih ve..sayılı kararı ve Valilik Makamının 13.03.2018 tarihli oluru ile 2018 yılı otlatma sezonunda ilimiz meraları yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri hariç, il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine kapatılmıştır.

Kiralama ihaleleri Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 2 (iki) aşamalı olarak yapılacak olup, birinci ihale 10/04/2018 Salı günü saat 14.00’te yapılacaktır. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri katılabilecektir.

Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihale 17.04.2018 Salı günü saat 14.00’de yapılacak olup, bu ihaleye ilimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen komşu iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılabilecektir.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mera biriminde görülebilecektir.”

Vali Yardımcısı ve İl Mera Komisyon Başkanı Ali Deniz Sürmen imzasıyla yapılan açıklamada, kiracının kiraladığı alanda yanında bulunduracağı kişilerin asayişle ilgili doğacak promlemlerinden sorumlu olacakları, ayrıca tabloda belirtilen alanlar dışında başka yerler için kiralama talebi olduğu takdirde talep İl Mera Komisyonu’nca değerlendirilebileceği, uygun görülen yerlerin yine aynı koşullarda ihale edilebileceği belirtildi.

Bu arada ihale kapsamındaki meralar şunlar:

Savaş BARIŞ,ş Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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