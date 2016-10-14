‘Tahrip Edilen’ Meraların Kira Sözleşmeleri İptal..

İl Mera Komisyonu kararı ile Malatya’da mera kiralayan 30 firmadan 24’ünün sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi. Özel şirketlerden alınan meralar tekrar yöre insanına devredilirken, sözde ıslah amaçlı mera kiralayan bu 24 firmaların kiralama kriterlerine uygun davranmadığı, mera üzerine tesis yaparak tahrip ettiği belirlendi.

Köylüler karşı çıkmış ama kimse dinlememişti

Bulundukları bölgede yöre insanının yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin şiddetle karşı çıkmasına büyük tartışmalara rağmen, Mera Islah Projesi kapsamında güya ıslah edilmesi için özel şirketlere kiralanan nitelikli meraların tahrip edildiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, büyük bölümü Akçadağ ilçesinde olmak üzere özel şirketlere ve tüzel kişilere kiralanan meralar üzerinde yapılan denetimler sonucunda, özellikle düzgün arazi niteliğindeki meraların üzerine bina tesis ederek veya amacı dışında kullanarak büyük oranda tahrip edildiği tahrip belirlendi. Bu kapsamda mera kiralaması yapan 30 firmadan 24’ünün sözleşmesi Valilik Mera Komisyonu tarafından iptal edildi. Sözleşmeleri iptal edilen firmaların teminatları hazineye gelir kaydedilirken, her köyün merasının köylüye bırakılması ve bundan sonra meraların özel şahıslara kiralanmaması kararı alındı.

“Geç de olsa yanlıştan dönülmesi sevindirici”

İl Mera Komisyonu’nun aldığı bu karardan büyük memnuniyet duyan köylüler ve yetiştiriciler, karar için “Zamanında çok karşı çıkmıştık ama yetkililere sesimizi duyuramamıştık. Çünkü köylünün kullanması gereken meralar, aralarında hayvancılıkla ilgisi bulunmayan, mera ıslahı hakkında en ufak bir bilgisi olmayan şirketlere verilmişti. Biz hayvan sahipleri de bu süreçte büyük mağduriyet yaşadık. Ama gelinen noktada meralar ıslah edilmediği gibi amacı dışında kullanılarak büyük zarar gördü. Şimdi İl Mera Komisyonunun aldığı bu karardan büyük sevinç duyduk. Meralar tekrardan gerçek sahiplerine bırakılmış. Bu karar hayvancılığımızın yeniden gelişmesi için önemli bir adım” şeklinde değerlendirdiler.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com