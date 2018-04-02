İyi Parti Olağanüstü Kurultay Yaptı

İyi Parti 1. Olağanüstü Kurultayı’nda Meral Akşener 1060 oyla yeniden genel başkan seçildi.

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bin 64 delegenin imzasıyla kurultayı açtıklarını belirtti.Divan Başkanlığına Abdul Ahat Andican seçildi.

Kurultayda konuşan Meral Akşener, Türkiye’nin AKP iktidarı ile felakete sürüklendiğini, kurtuluşun İyi Parti’de olduğunu ifade etti. İyi Parti’nin gençlerin, kadınların, mazlumların ve huzur içinde yaşamak isteyenlerin partisi olduğunu söyleyen Akşener, partisinin ilkelerini 8 maddeyle şöyle sıraladı:

“Bir, hiç kimse milletten büyük değildir.İki, adalet herkes içindir ve hukuk kurumları herkese eşit uzaklıktadır.Üç, Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılamayacak kadar değerlidir,o değeri taşıyacak olan da parlamenter sistemdir.Dört, Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, politika ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağıtılmalıdır.Beş, güçsüz ve korunmaya muhtaç herkes devlete emanettir.Altı, insanın iyiliğini, devletin güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin altına imza atılamaz.Yedi, ahlâk, bilim ve hesap verebilirlik insan olmanın temel değerleridir.Sekiz, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü hukukun güvencesi altında olmalıdır.”

Akşener, blok liste ile girdiği Genel İdare Kurulu’nda (GİK) ise önemli değişiklikler yaşandı.Partinin en üst karar alma organı olan GİK’in asil üye sayısı 80’e çıkarıldı.

GİK Listesi şöyle:

Yeniçağ Gazetesi- malatyahaber.com