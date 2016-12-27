“Merkezi Randevu Sistemini Kullanın”

Malatya KHB Genel Sekreteri Dr.Boztepe, nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve hastanelerdeki yığılmayı önlemek için vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemini etkin kullanmaları gerektiğini söyledi.

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Dr.Vahap Boztepe, randevu sistemini kullanmayan vatandaşların saatlerce hastanede beklemek zorunda kaldığını, bunun da sağlık hizmetlerini aksatmasının yanı sıra vatandaşlar açısından ciddi zaman kaybı olduğunu belirterek, “Ücretsiz Alo 182 hattından randevu alarak veya internet üzerinden veya mobil telefonlardan mobil uygulama sistemi ile randevu alarak beklemeden, daha güzel hizmet alabilirler. Bunu, vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum” dedi.

Malatya KHB Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, beraberinde Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Erhan Berk, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Yücel Dönmez, Mali Hizmetler Başkanı Mücahit Düzsöz ve İdari Hizmetler Başkanı Harun Kurt ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda Canlı operatörler aracılığıyla veya internet üzerinden hekimden randevu alabilmeyi sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) hayata geçirdiğini hatırlatan Dr. Boztepe, bu sistemin Malatyalılardan rağbet görmediğini söyledi. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olarak randevu sistemini yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını kaydeden Boztepe, vatandaşlara, randevulu muayene sistemini kullanma çağrısı yaptı.

Hastanelerde ciddi yığılma ve kuyruklar oluştuğunu belirten Dr. Boztepe, bunun hem sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğünü hem de vatandaşın hastanelerde büyük zaman kaybına neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hastanelerimizde çok ciddi bir yoğunluk ve kalabalık var. Özellikle Merkezi Devlet Hastanesi’nde ki buna Beydağı Çocuk Hastanesi de dahil olmak üzere, günde 8 ile 10 bin arasında hasta bakılıyor. Bu da hastanelerde yığılmaya neden oluyor. Mesela gündüz 11.30’da muayene olacak hasta sabah 8’de hastaneye gelmeye başlıyor. Bu defa orada 3 saat beklemek durumunda kalıyor. Bu da ciddi bir zaman kaybı demek. Bu durum, sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açtığı gibi hastalarımızın sıkılmasından dolayı hastanede de bir takım sıkıntılar doğmasına neden oluyor. Sağlık Bakanlığımız, randevu sistemini geliştirdi. Aslında bu sistem bir süredir devam ediyordu ama Malatya’da hastalarımız arasında bu kabul görmedi. Hala Malatya’da randevu ile bakılan hasta sayısı yüzde 15 yüzde 16 civarında. Yani her 100 kişiden 85’i hastanede gereksiz beklemiş oluyor. Orada bekleyerek geçirdiğimiz zamanı çocuğumuza, dostlarımıza ayırabiliriz. Başka işlerimizi yapabiliriz. Bu nedenle hastalarımızın sağlığı kadar zamanı da bizim için önemli. Bu nedenle merkezi randevu sistemine yaygınlaştırarak, hastalarımızın randevu alarak gelip hastanede beklemeden muayene olmalarını istiyoruz. Bir başka deyişle siz hastanede beklemeyi, hastane sizi beklesin. Bu sistem hastalarımızın ve yakınlarının hayatının son derece kolaylaştıracak bir sistem. Gerek Malatya merkezde gerek ilçelerimizde, özellikte vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Ücretsiz Alo 182 hattından randevu alarak veya internet üzerinden veya mobil telefonlardan mobil uygulama sistemi ile randevu alarak, beklemeden, daha güzel hizmet alabilirler. Artık bundan sonra yapmamız gereken şey, sağlık hizmetlerini daha da kaliteli hale getirmek. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın, Kamu Hastaneleri Kurumu’nun artık merkezi randevu sistemi diye bir sistemi var. Randevu ile hasta bakılmasını özendiriyoruz. Biz gerek hastanemizde, gerekse toplumu bu konuda bilgilendirme ile ilgili çeşitli çalışmalarımız var ve devam ediyor. İnşallah bunu Malatya’da gittikçe yayınlaştıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz.”

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gece mesaisi başlıyor

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği’nin ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetleri için yeni yılda bir takım projeleri hayata geçireceğini kaydeden Boztepe, 1 Ocak’tan itibaren, Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve buraya bağlı olarak hizmet veren Fırat Semt Polikliniği’nde 8’e yakın polikliniğin akşamları da açık olacağını duyurdu. Gündüz işi olan, doktora gidemeyen hastalar için böyle bir hizmeti sunmayı planladıklarını kaydeden Boztepe “Şimdiye kadar sadece acil hizmeti veriyorduk. Ama hastalarımızın çoğunlukla memnun olmadığını gördük Çünkü sadece bir ağrı kesici verilip evine gönderiliyordu. Ama bundan sonra akşamları da poliklinik hizmeti verilecek ve köprü, kanal tedavileri dahil her türlü tedavi hizmeti sunulacak” şeklinde konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com