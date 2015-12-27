“Merkezimizde İnsan Var”

AKP Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hacı Uğur Polat,”İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hep birlikte modern Yeşilyurt’u oluşturacağız” diye konuştu.

AKP Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hacı Uğur Polat beraberindeki partililerle birlikte Türk Ocakları Malatya Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hacı Uğur Polat , ” Biz Yeşilyurt’u daha modern yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Biz her daim insan odaklı bir kalkınmadan yanayız, bizim hizmet politikalarımızın merkezinde insan var. Sorunlarımızı vatandaşımızla, insanımızla birlikte tespit edip birlikte çözeceğiz. Yeni yerleşim alanları oluşturarak ilçenin daha da gelişimini, modernleşmesini sağlayacağız. Yeni caddeler açacağız, kapalı ve açık otoparklar yapacağız. Kanal Vadisi projemiz ve toplamda 44 projemizle birlikte cazibe alanları oluşturacağız. Bize samimiyetle bildirilen sorunları inşallah belediye başkanı seçilmemiz halinde çözüm noktasında hayata geçireceğiz.” dedi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ise, ” Biz Türk Ocakları olarak Türklük ruhuyla bu düşünceleri yaymaya çalışıyoruz ve Türkiye Cumhuriyetinin gerek içeride gerekse dışarıda yaşanan olayları değerlendirerek kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle basın açıklamaları ve toplantılar yapıyoruz. Türkleri ilgilendiren olayları dünyanın neresinde olursa olsun takip edip Türk Ocağı bakışıyla vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin değerlerinin, menfaatlerinin dışında savunulması gereken başka bir şey yok. Ecdattan ders alarak hareket edersek muvaffak oluruz. Bundan sonraki aşamada da çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu

HUKUKÇULAR DERNEĞİ’NDE..

Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hacı Uğur Polat, Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Necati Karabay’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Avukat Bayram Taşkın’ın katıldığı ziyarette konuşan Hacı Uğur Polat, “Bizler Yeşilyurt ilçemiz için konuşmaya değil, hizmete geldik. Yeşilyurt 2023 vizyonunda 12 ana başlıkla yönetişim, ilçe gelişim,kalkınma,ulaşım,sanat,bilim,eğitim,spor,rekabetçilik,ekonomik gelişim, turizm, sürdürebilirlik, akıllı rehber ve kırsal kalkınma odak noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Yeşilyurt’u çevre ve doğal kaynaklar, ilçesel ve sosyal gelişim ile yüksek kalifiye iş gücü yönünden en gelişmiş ilçe yapmak hedefimizdir. Biz bu hedeflerimizi STK’larla, halkımızla hep beraber gerçekleştireceğiz ” dedi.

Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Avukat Necati Karabay ise,Polat’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar temenni etti.