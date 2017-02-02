Mersedes Kadir’in Abisi ‘Yarım Pedal Neco’ Öldü

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında ailesiyle birlikte yaşadığı ev yanan Malatya’nın renkli siması ve ‘Mersedes Kadir’ olarak tanınan Fatih Kaydı, bu kez ağabey acısıyla sarsıldı.

Mersedes Kadir’in 42 yaşındaki ağabeyi Necmettin Kaydı solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede hayatını kaybetti. ‘Yarım Pedal Neco’ lakabıyla tanınan Necmettin Kaydı’nın rahatsızlığının, ağzından hiç düşürmediği sigaradan kaynaklandığı belirtildi.

“Malatya insanı kendisini sever ve yardımda bulunurdu”

Kaydı ailesinin ikamet ettiği Tecde Mahallesi’nin muhtarı olan Ali Yiğit, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Mahallemizle ismi ile özdeşleşen Mersedes Kadir’in abisi olan Necmettin Kaydı, Malatya sokaklarında el arabası ile gezerdi. Malatya insanı kendisini sever ve yardımda bulunurdu. El arabasının üzerine koyduğu müzik seti ile Malatya’nın sokaklarını turlardı.Yaklaşık bir ay önce kaldıkları ev yanmış yangından şans eseri kurtulmuşlardı.Yanan evleri muhtarlığımızın girişimleri doğrultusunda yetkililerin ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu karşılandı. Mersedes Kadir ve ailesi evlerinin yapılmasına sevinirken Necmettin Kaydı’nın ani vefatından dolayı büyük üzüntü yaşadılar” dedi.

Muhtar Ali Yiğit, Necmettin Kaydı’yı yaklaşık 10 gün önce evinde ziyaret ettiğini, hastalığının ardından ise iki gün önce Tecde Kalkınma Dernek Başkanı Yardımcısı Mustafa Eserçelik’le birlikte hastaneye giderek ziyaret ettiğini belirtti.

Necmettin Kaydı’nın cenazesinin Cuma günü öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

iha- Yeni Malatya Gazetesi