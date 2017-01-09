Mersedes Kadir’in Elbisesi Tamam, Sıra Eşyalarında

Ailesi il birlikte oturduğu evde çıkan yangın sonucunda odasındaki eşyaları ve elbiseleri yanarak kullanılmaz hale gelen Malatya’nın sempatik simalarından ve ‘Mersedes Kadir’ olarak bilinen Fatih Kaydı’nın istediği takım elbiseleri teslim edilirken, evininde onarılma sözü verildi.

Caddelerde, otomobili olarak gördüğü, ucuna dikiz aynası takılmış, radyo monte edilmiş sırığıyla gezinen ve bu görüntüsüyle Malatya’nın çok bilinen ve ünü Malatya dışına da taşan siması “Mersedes Kadir”in Tecde Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve Mersedes Kadir’in odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelmişti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Mersedes Kadir’i evinde ziyaret ettiler. Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mersedes Kadir’e istemiş olduğu 3 adet takım elbiseyi de takdim etti. Polat ve Kahtalı, evde yaptıkları incelemeden sonra, evin onarım ve bakımı içinde söz verdiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İl Başkanımızla birlikte, evinde yangın çıkan ve Malatyalıların, hatta Türkiye’nin ‘Mercedes’ namıyla tanıdığı Kadir’imizin yanındayız. Ona, inşallah, evinin onarımını gerçekleştireceğimizin müjdesini veriyoruz. Bizden istediği takım elbiseleri de kendisine takdim ettik.” dedi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Evinde çıkan yangında eşyaları zarar gören Malatya’mızın ortak değeri Mercedes Kadir’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com