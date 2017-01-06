Mersedes Kadir’in Evinde Yangın Çıktı

Malatya’nın sempatik simalarından ve ‘Mersedes Kadir’ olarak bilinen Fatih Kaydı’nın ailesine ait evde küçük çaplı yangın çıktı. Yangında odası yanan Mersedes Kadir’in o esnada evde bulunmadığı belirlendi.

Caddelerde, otomobili olarak farzettiği, ucuna dikiz aynası takılmış, radyo monte edilmiş sırıkla gezinen ve bu görüntüsüyle bilinen “Mersedes Kadir”in Tecde Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tecde Mahallesi Musa Sokakta bulunan evde çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında Mersedes Kadir’in kaldığı odanın ve eşyalar ile çok sayıda takım elbisesinin da zarar gördüğü ve kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

Mersedes Kadir’in yangın esnasında evde olmadığı ve ailesinin, itfaiyecilere “Şimdi gelirse bizi öldürür” yakındıkları bildirildi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit’in girişimi sonucunda Mersedes Kadir’ın yatak ve yanan eşyalarının yerine yenileri Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınacak. Yeşilyurt Belediyesi de temizlik ve bakımı yapacak.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com