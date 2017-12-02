Mert Ali’ye 1 Maç Ceza
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un orta saha oyuncusu Mert Ali Turgut’a bir maç ceza verildi.
Ligin 10.haftasında Yeşiltepe 3 nolu sahada İnönü Üniversitesispor ile oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Turgut’un cezası belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), ‘kırmızı kart dışında ceza tayinine yer olmadığına’ karar vererek, Mert Ali Turgut’u 1 maçla cezalandırdı.
AFDK’dan yapılan açıklamada, “Mert Ali TURGUT (Malatya Yeşilyurt Belediyespor Klb. Fut.) hakkında: 26.11.2017 tarihinde oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor- İnönü Üniversitesi Spor Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi müsabakasında, kırmızı kart dışında ceza tayinine yer olmadığına (kırmızı kart gereği 1 maç tedbirli) karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi