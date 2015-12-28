“Mesaja Kafa Yormalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de yeni bir siyaset tablosu belirmiştir. Tüm siyasi partiler öncelikle bu tabloyu, dürüst bir şekilde okumalı, milli iradenin verdiği mesaja kafa yormalıdır. 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk sonucu, hiç bir partinin tek başına hükümet kuracak bir sayısal çoğunluğa ulaşamamasıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi Binası’nda resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Her türlü elverişsiz şartlara rağmen milletin iradesinin sandıkta tezahür ettiğini belirten Bahçeli, “Bu kapsamda, genel seçimlerin kesin olmayan sonuçları da büyük oranda belli olmuştur. MHP, milli iradenin tercihine şüphesiz ki saygı duymaktadır. Türk Milleti, vahşice kurgulanan dayatma, karartma ve aldatma mekanizmalarına rağmen, hür iradesini sandıkta göstermiştir. Bu şartlar altında, Türkiye’de yeni bir siyaset tablosu belirmiştir. Tüm siyasi partiler öncelikle bu tabloyu, dürüst bir şekilde okumalı, milli iradenin verdiği mesaja kafa yormalıdır. 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk sonucu, hiç bir partinin tek başına hükümet kuracak bir sayısal çoğunluğa ulaşamamasıdır. AK Parti yaklaşık 13 yıl süren tek başına iktidarını kaybetmiştir. AK Parti için sonun başlangıcı görünmüştür. Türk Milleti kutuplaşma simsarlarını açıkca ikaz etmiştir. Gerilim ve gerginliğe dayalı siyaset anlayışı, bugün ağır bir yenilgi almıştır. Dahası milli iradeyi karartmaya, demokrasiyi çarpıtmaya dönük her türlü algı operasyonun tutmayacağı artık net olarak anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZLIK, USULSÜZLÜK, EŞİTSİZLİK HİÇ BİR DÖNEMDE OLMADIĞI KADAR VASAT BULMUŞTUR”

AK Parti’nin 7 Haziran seçimlerinde devletin tüm imkanlarını pervasızca kullandığını iddia eden Bahçeli, “Devlet kanalı TRT, yandaş medya AK Parti’nin siyasi kampanyası için seferber edilmiştir. Valiler AK Parti’ye çalışmıştır. Hazine kaynakları, AK Parti’nin elinde ahlaksızca israf edilmiştir. Demokrasiye aykırı ne kadar tutum ve tavır varsa, bizatihi AK parti tarafından hevesle uygulanmıştır. Haksızlık, usulsüzlük, eşitsizlik hiç bir dönemde olmadığı kadar vasat bulmuştur. Yalan, riya, iftira, dedikodu hiç bu kadar hakimiyet kurmamıştır. Esasen demokrasinin ruhu gasp edilmiş, vicdani, hukuki ve ahlaki tüm sınırlar, çiğnenmiştir. Hepsinden önemlisi, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunu inkar edercesine, meydanlara çıkmış; kişisel ego ve hırsları uğruna Türkiye’nin huzurunu kaçırmıştır. Erdoğan’ın Başkanlık propagandası amacına ulaşamamış, milletimizden kabul ve ilgi görmemiştir. Sistem ve rejim düşmanlarının Başkanlık kılıfına bürünmeleri, hiçbir işe yaramamış, herhangi bir sonuç doğurmamıştır” diye konuştu.

“TÜRKİYE YENİ DÖNEMİ, KRİZ VE KAOS AKTÖRLERİNDEN ARINARAK KARŞILAMALIDIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi. “AKP’deki ciddi erimenin en büyük müsebbibi de hiç kuşku yok ki Erdoğan’ın yasa ve Anayasa tanımaz hırçın, hasis ve seviyesiz üslubu olmuştur” diyen Bahçeli, “Erdoğan acı bir mağlubiyet almış, anti demokratik ve gayri ahlaki zihniyeti ayağına dolaşmıştır. Açılış ve temel atma kisvesi altında mitingler düzenleyip AKP’ye oy dilenen, yeni Türkiye propagandasına yeltenen Erdoğan kaybetmiş, miadını doldurmuştur. Ve nitekim 10 Ağustos 2014’deki oy oranının çok gerisine düşmüştür. Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması telafi edilemeyecek, kaldırılamayacak hasarlara neden olabilecektir. Bu itibarla 7 Haziran’ın başlıca kaybedeni olan Erdoğan görevine devam edecekse ya anayasal sınırlarda kalmalı ya da istifayı düşünmelidir. Türkiye yeni dönemi, kriz ve kaos aktörlerinden arınarak karşılamalıdır” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN HIZLI DÜŞÜŞÜ, ŞİKAYET VE SORUNLARIN SANDIĞA YANSIDIĞININ AÇIK KANITIDIR”

Toplumsal dengenin, siyasal istikrarın ve ekonomik güvenliğin sağlanabilmesi, keskinleşen cepheleşmenin törpülenebilmesi için Erdoğan’ın devre dışı kalmasının demokratik bir zorunluluk olduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki, Başbakan Davutoğlu da kendisini gözden geçirecektir. Milletimizin dirliğe, birliğe ve sağduyuya ihtiyacı vardır. Ülkemizin toparlanması ve yüklerinden kurtulması acilen temin edilmelidir. Maalesef demokrasi rayından çıkmıştır.

İç barış ve huzur ortamı yaralıdır. Türkiye risk ve belirsizliğin koyulaştığı bir dönemdedir.

AKP’nin hızlı düşüşü şikayet ve sorunların sandığa yansıdığının açık kanıtıdır. Türk Milleti AKP’den tamamen kurtuluş sürecini başlatmış, tercihini yapmıştır. Bu olumsuzluklara karşı Milliyetçi Hareket Partisi 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’ne göre oyunu yüzde 33 arttırmıştır. Kim ne söylerse söylesin, partimiz 7 Haziran seçimlerinden başarıyla, alnının akıyla çıkmıştır. Tuzak, fitne ve istismar felaketine rağmen milletvekili sayımıza 31 yeni ilave olmuştur. Müfterilerin yoğun gayretine rağmen gücümüze güç eklenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi adım adım hedefine ilerlemektedir. Hiçbir engel yolumuza çıkamayacaktır.

Hiçbir karalama kampanyası önümüzü kesemeyecektir. Partimizin başarısını küçültmeyi, verdiğimiz mücadeleyi sulandırmayı aklından geçiren, geçirmeye tevessül eden kim varsa yanlıştadır, yanlış taraftadır. Bugün AKP kaybetmiş, Türkiye umutlanmıştır. Bugün zalimler, zorbalar, zulüm havarileri kaybetmiş, Türkiye için yeni bir dönem başlamıştır.

Türkiye’yi kimseye teslim etmeyecek milliyetçi irade TBMM’de etkin bir şekilde temsil edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin varlığını idame ettirme, tarihsel haklarını savunma, birliğini koruma ve güvenceye alma konusunda her zamankinden daha çok azimlidir.”