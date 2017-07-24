Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktadır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil, tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Türkiye’ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Körfez ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir döneme tekabül eden bu ziyaretin son derece başarılı geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarıyla öncelikli olarak Katar krizini ele alma fırsatını bulduklarını ve bunun yanında diğer bölgesel sorunları da ele aldıklarını ifade etti.

“Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik”

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özellikle Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum. Elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletlerarası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Katar krizi yanında bir diğer gündem başlığı ise ikili münasebetlerimiz oldu. İlk durağımız olan Suudi Arabistan’da Kral Selman ile siyasi ekonomik ticari, askeri, kültürel ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimizdeki güçlü ivmenin sürdürülmesi hususunu değerlendirdik ve bu konuda da hemfikir olduğumuzu gördük. Hadimu’l-Haremeyni Eş-Şerifeyn olan Kral Selman’a krizin çözümünde kendisinden büyük beklentilerimiz olduğunu ifade ettim. Ayrıca ziyaret vesilesiyle Veliaht Prens Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Prens Muhammed Bin Selman’la da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel meselelerde mevcut işbirliğimizi nasıl derinleştireceğimizi mütalaa ettik. İkili ilişkilerimizin ekonomik boyutunu, savunma sanayiine yönelik atılabilecek adımları birlikte değerlendirme imkanımız oldu. Ardından Kuveyt’te Emir Şeyh Sabah’la gündemdeki ikili ve bölgesel konuları ele aldık. Ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve turizm başta olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğimizin ilerletilmesi imkanlarını değerlendirdik. Kardeşim Şeyh Sabah’a Körfez krizindeki arabuluculuk çabalarını desteklediğimizi ve katkı sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade ettim.”

Ziyaretin son durağı olan Katar’da Emir Şeyh Temim ile yaptıkları görüşmelerin de son derece verimli geçtiğini kaydeden Erdoğan, “Liderler düzeyinde tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komitenin işleyişinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Aramızdaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesine yönelik irademizi de teyit ettik. Emir Şeyh Temim’e kriz sürecinde sergiledikleri soğukkanlı tutumu takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Ülke olarak Katar’ın egemenlik haklarının korunması, gözetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Görüşmelerimizde yine bölgesel meseleleri ele alma fırsatı oldu” diye konuştu.

“Mescid-i Aksa tüm Müslümanların göz bebeğidir”

“Suriye, Irak, Libya, Yemen, Filistin tüm buralarda devam eden sorunlara yönelik uluslararası meşruiyet ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ilkeleri temelinde çözümler bulunmasının önemini özellikle vurguladık” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktadır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil, tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız. Biran önce İsrail yönetiminde aklı selimin galebe çalmasını temenni ediyoruz. Kudüs’ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirve dönem başkanı olarak bir kez daha İsrail’i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya devam ediyorum. Kimden gelirse gelsin şiddeti maruz görmediğimizi ifade ediyorum. Körfez ziyaretimin gündemdeki konular bağlamında bizim için gerçekten faydalı geçtiğini ifade ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ankara, iha