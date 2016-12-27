Meslek Edindirme Kursu Sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı’nda düzenlenen El Nakışları Meslek Edindirme kursu sonunda sergi düzenlendi.

Serginin açılış törenine Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman ile kurum kuruluş temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, “4 aylık kurs sonunda düzenlenen sergideyiz. Büyükşehir Belediyemizin Semt Konağı imkanı için teşekkür ediyoruz. Yine meslek edindirme kursunun düzenlenmesinde katkı veren İş-Kur İl Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim ve Halk Eğitimimize de teşekkür ediyoruz. Yani devletimizin bütün ilgili birimlerinin bu çalışmada katkısı var. Kursiyerlerimizin ellerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. El Nakışları Kursunda üretilen ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından kursiyerler tarafından hazırlanan ikramlar da katılımcılara sunuldu.

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