“Meşru Değil”



Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın, belediye olarak Şeker Fabrıkası’na talip oldukları yönünde yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Biz satışına karşıyız. Buranın özelleştirilmesi meşru değildir” dedi.



“MEŞRU DEĞİLDİR”



Ağbaba, “Malatya Şeker Fabrikası’nın satılmasına karşıyız. Malatya’da geçmişte Sümerbank, Tekel ve Et-Balık Kurumu’nun özelleştirilmeleri halkın yararına yapılmadı. Hepsi peşkeş zihniyeti ile yapıldı. Şeker Fabrikası alanı Malatya’nın ciğeri. Öncelikle buranın korunması gerekiyor. Malatya Şeker Fabrikası son dönemde modernleştirilerek çevre ile uyumlu hale getirildi. Biz öncelikle özelleştirilme işlemini iptal edilmesini istiyoruz çünkü bu özelleştirme meşru değildir” ifadelerini kullandı.

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