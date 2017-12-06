Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve yönetimi, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı ziyaret etti. MHP İl Başkanın Avşar, ”MHP olarak, Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin belirttiği üzere, terör...