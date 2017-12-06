Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi
Malatya’da Narkotik ekiplerinin durdurarak arama yaptığı bir otomobilde narkotik Köpeği Einstein, uyuşturucunun kokusunu alınca aracın ön torpidosunu parçalamak istedi. Araçta gizlenmiş halde 1 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu ticaretine yönelik çalışması kapsamında şüphe üzerine bir otomobil i durdurdu.
Otomobilde Narkotik Köpeği Einstein ile arama yapıldı. Arama esnasında Narkotik Köpeği Einstein, aracın ön torpidosunda, müzik çaların bulunduğu bölmede uyuşturucunun kokusunu alınca, o bölümü parçalamak istedi.
Ekipler, ön torpido bölümünde müzik çaları çıkardığında, arkasındaki boşluğa ambalajlı 5 paket halinde 1 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, araçta bulunan M.E. ve F.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com
İlk başta tüm emliyet güclerimize teşekkür ederim onlar olmasa sonumuz ne olur acaba dahada devlet şöyle böyle derler adamlar ellerinde geleni fazlasıylan yapıyor evlatları aileleri var hepsinin gidip it kopukla ugrasıp evine bir ekmek götürmeye calısıyorlar ALLAH hepsinden razı olsun.devletimze zeval getirmesin.birde böylesi insanlar var metafetamin en tehlikeli ölüm uyuşturucu diyeblrm bunları bulup şu güzelim şehirde genclerimize ögrencilerimize aşılıyorlar zehirliyorlar yazıklar olsun.
yürü bbe ayştayn kim tutar seni