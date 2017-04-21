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Malatya Haber -

Meteoroloji’den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji’den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
  • 21.04.2017
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 4 il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

23 Nisan Pazar günü saat 00.00 ile 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 arası için geçerli olan uyarıda şu ifadelere yer verildi;”Yaptığımız meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli) genelinde 23.04.2017 Pazar günü ilk saatlerden 24.04.2017 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar rüzgârların; güney ile kuzeybatı yönleri arasında kuvvetli (30–50 km/saat) ve fırtına (50–75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Açıklamada vatandaşların, çatı uçması – ağaç veya direklerin devrilmesi – ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olmaları istendi. Bülten

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